Anna Gabriel: “No ens calen avals internacionals. El dret ja el tenim”

| Jordi Borràs

Anna Gabriel, diputada de la CUP al Parlament, ha respòs a Ada Colau que la recerca de garanties “no té a veure amb allargar la data sine die”, perquè ha recordat, “nosaltres ja estem en disposició de convocar un referèndum”. Gabriel ha assenyalat que els sembla bé buscar acords internacionals, però matisa que cal no confondre amb avals: “Busquem adhesions, el dret ja el tenim”.

La diputada cupaire, en el programa 'Via Lliure' de RAC1, ha afegit que en la cimera pel referèndum d’aquest divendres s'ha volgut visualitzar “l’últim intent” perquè l’estat accedeixi a pactar a un referèndum, encara que ha reconegut que no hi confien: “Llegim la realitat i l’estat no vol pactar. Si tenim com a data màxima el setembre, en dos o tres mesos s'ha de poder tancar aquesta primera etapa".

Gabriel també ha apuntat que “nosaltres no ens hem aixecat de la taula, però a canvi demanem que quan no es pugui pactar, ningú s’aixequi”.