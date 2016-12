El nen Jesús, el protagonista (1)

Però quines són les figures clau d’un pessebre, aquelles que de ben segur no poden faltar? Porta ho té clar: la sagrada família -amb el nen Jesús, la Mare de Déu i Sant Josep-, l’àngel de l’anunciació, el bou i la mula, el tres Reis, i també els pastors . El secretari de l’Associació de Pessebristes de Barcelona no pot evitar fer referència al caganer: “Tradicionalment es posaven al pessebre altres figuretes, com un capellà amb un paraigua vermell, un caçador, un pescador, una rentadora, una castanyera, etc., però el que s’ha fet més famós és el caganer, per les seves característiques particulars evidents”, afirma. Tot i això, Porta diu que a ell li agrada reivindicar “aquests personatges que representaven oficis”.

Ara ja és tradició que moltes cases en tinguin un i, de fet, el Papa Francesc va explicar durant l’Audiència General d’aquest dimecres per què és important que hi hagi pessebres a les cases: perquè “transmet l'esperança" . El secretari de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, Josep Porta, ha explicat en declaracions al Món que a Catalunya el pessebre es fa bàsicament amb elements naturals, com suro, molsa, plantes naturals i parts d’arbres, ja que antigament “als pobles tenien tots aquests elements a l’abast”.

El nen Jesús, el protagonista indiscutible

El nen Jesús és el clar protagonista del pessebre. Situat dins d’una cova, acompanyat de la Mare de Déu i de Sant Josep -de vegades als braços de Maria i d’altres al mig de tots dos- i davant del bou i la mula, pren tot el protagonisme. La clau de tot resideix, precisament, en el seu naixement, en el fet que Déu s'encarna i es fa home. Jesús neix, tal i com explica l'Evangeli de Lluc, a Betlem: "Josep, per ser de la casa i família de David, va pujar de la ciutat de Natzaret, a Galilea, a la ciutat de David, anomenada Betlem, a Judea, per empadronar-se amb Maria, la seva dona, que estava embarassada. I va succeir que mentre estaven allà, li va arribar el temps del part a ella i va donar a llum el seu fill primogènit, el va embolicar en bolquers i el va ficar al llit en un pessebre, perquè no hi havia lloc per a ells a la posada" (Lluc 2, 4-7).

El Papa Francesc, per la seva banda, va destacar, en una de les darrers Audiències Generals que ofereix tots els dimecres, fixar-se en el lloc on va néixer Jesús: "Betlem és un petit indret de Judea on mil anys abans havia nascut David, el pastor triat per Déu per ser rei d'Israel". Alhora, el Pontífex recorda que Betlem no era una capital, "i per això va ser el lloc preferit per la providència divina, que vol actuar per mitjà dels petits i els humils". "En aquell lloc neix el 'fill de David' tan esperat, Jesús, en el qual es troben l'esperança de Déu i l'esperança dels homes", afegeix.

També fa referència al naixement de Jesús l'Evangeli de Mateu: “Havent nascut Jesús a Betlem en temps del rei Herodes, els mags d'Orient van arribar a Jerusalem preguntant on és el rei dels jueus que acaba de néixer, perquè hem vist el seu estel a Orient i venim a adorar-lo. (...) Els mags, guiats de nou per l'estel, caminen fins a parar-se sobre el lloc on estava el nen. Entren a la casa, i veuen al nen amb Maria, la seva mare. De genolls l'adoren, i obrint els seus cofres li ofereixen els or, encens i mirra (Mt. 2, 7-12).

Ni l'Evangeli de Marc ni el de Joan fan referència al naixement de Jesús.