Carrie Fisher, la princesa Leia, pateix un infart

Carrie Fisher, l'actriu que va donar vida a la princesa Leia a la saga Star Wars, ha estat hospitalitzada d'urgència després de patir un infart durant el transcurs d'un vol d'United Airlines entra Londes i Los Angeles.

L'actriu, de 60 anys, va rebre tractament mèdic a bord d'un vol amb destinació Los Angeles i després de l'aterratge va ser atesa i va ser transportada a un hospital local. Segons l'estrella de Youtube, Anna Akana, l'actriu va deixar de respirar durant 10 minuts.

@RickMalambri @bradgage no :( she wasn't breathing for 10 minutes or so. They were administering CPR up until we landed