Foto d'unitat per al món

La cimera , que ha comptat amb l'assistència de 83 personalitats , ha durat unes tres hores, també ha aprovat que la campanya inclogui un manifest per exigir el referèndum pactat, tal i com ha anunciat el propi Puigdemont en cloure la reunió.

Fonts coneixedores del contingut de la cimera han explicat a El Món que la campanya enfocada a l'Estat i a la comunitat internacional servirà perquè els Comuns s'hi trobin "totalment còmodes" . Cal recordar que des d'Ada Colau a Xavier Domènech, passant pels diputats de CSQP al Parlament, han demanat des del principi que la via del "referèndum o referèndum" de Puigdemont ha de tenir garantida el vist i plau d'Europa. A més, la campanya internacional també ha de servir per deixar en evidència la falta de diàleg de l'Estat, en cas que no arribi la consulta pactada.

El cap del Govern ha deixat clar que l'aposta pel referèndum és el gran "comú denominador" que aplega la majoria de la voluntat de Catalunya, i s'ha conjurat per buscar els suports i les sol·licituds a l'Estat i a Europa per a exigir a Madrid la consulta acordada.

O pactat o pactat

Del referèndum o referèndum, Puigdemont ha passat al pactat o pactat. El president del Govern ha insistit, en la roda de premsa posterior a la reunió, que la cimera ha servit per demostrar el gran quòrum social a favor de la consultat pactada amb l'Estat. De fet, en la trobada d'aquest divendres a la tarda no s'ha parlat d'unilateralitat.

Fonts coneixedores del contingut de la reunió han opinat a El Món que, si durant la primavera es fa evident que Madrid no acordarà pas un referèndum, les properes cimeres del PNR hauran d'explorar "sí o sí" la viabilitat i les característiques d'un referèndum al marge de l'Estat.

Això sí, Puigdemont ha mantingut la data prevista per celebrar el referèndum el setembre de 2017, mentre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat "temps" i no tancar les propostes.

| Jordi Borràs

Colau rebutja el 9-N i la unilateralitat

La pròpia Colau ha confirmat que Puigdemont només ha parlat de "referèndum acordat", i en aquest sentit ha rebutjat repetir el 9-N. De fet, l'alcaldessa de Barcelona ha reiterat que l'aposta unilateral de JxSí i la CUP no és la via, i que la voluntat és la de "reimpulsar un espai ampli on l'element central és la democràcia i no la independència".

Junqueras no confia en l'Estat

El vicepresident i conseller d'Economia espera que es mantingui el suport a un referèndum quan es constati que no pot ser pactat, en una línia més propera a la de la CUP que la que ha mostrat Puigdemont aquest vespre. Junqueras ha afirmat que l'"experiència ens demostra" que l’Estat no permetrà la consulta.

| Jordi Borràs

La CUP apreta

Finalment, la CUP ha mantingut la pressió perquè no es defalli en cas que la consulta pactada no arribi. La diputada Anna Gabriel ha reiterat que la cimera ha sigut útil per demostrar el suport que té el referèndum, però ha assegurat que la legitimitat per a celebrar-lo "ja la tenim", al marge de Madrid.

Els anticapitalistes confien "poc" en la via pactada, i per això han demanat als assistents a la cimera que, quan es constati la impossibilitat de celebrar un referèndum acordat amb l'Estat, els mateixos partits i entitats de la reunió d'aquest divendres, apostin per fer el referèndum sí o sí.