L'Estat no actuarà contra la cimera pel referèndum si no pren "decisions jurídiques"

L'Estat no actuarà contra la cimera pel referèndum si no se'n desprenen actuacions jurídiques al marge de la llei. Així ho ha explicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo , mentre es celebra aquesta reunió .

Ara bé, si es prenen actuacions jurídiques "hi haurà una reposta en aquest sentit, com en d'altres ocasions", ha avisat Millo. Malgrat l'advertència, el representant del govern central ha mantingut una crida al "diàleg sincer, ferm i amb contingut", per solucionar els problemes que afecten els dos executius.

En aquest sentit, Millo ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que abandoni "un camí que no porta enlloc": "Si això va de democràcia, hem de defensar les institucions democràtiques que entre tots ens hem donat", ha conclòs.