Una campanya estatal i internacional per exigir el referèndum pactat

| Jordi Borràs

La cimera pel referèndum d'aquest divendres a la tarda ha plantejat la preparació d'una campanya per tot l'Estat espanyol, i també a diversos països d'arreu del món, per exigir una consulta acordada amb Madrid. Fonts coneixedores del contingut de la cimera han explicat a El Món que la via pactada és la principal aposta de la reunió que se celebra des de les 17:45 al Parlament.

La via pactada és, per ara, el que genera més simpatia i acords entre els partits i les entitats de la cimera, que crearà el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), l'òrgan que ha de substituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El president del Govern, Carles Puigdemont, ha donat el tret de sortida de la cimera, i ha anunciat la voluntat de crear aquesta campanya estatal i internacional per demostrar que des de Catalunya es pretén trobar una via pactada.