Mas: "La independència és un objectiu, no un crim"

El president del PDECat i excap de la Generalitat, Artur Mas , ha ofert un contacte amb la premsa minuts abans d'entrar a la cimera pel referèndum, aquest divendres a la tarda al Parlament. Mas ha deixat clar que hi ha "unitat" total per exercir el dret a decidir, i ha apuntat que "la independència i l'Estat català són una idea i un objectiu, no un crim" .

Mas ha tirat de sarcasme per parlar de la data del judici pel 9-N, que s'ha fet oficial aquest matí (del 6 al 10 de febrer). "Avui hem rebut una felicitació de Nadal especial, un judici per la via penal per haver comès un gran, gran, gran delicte", ha reiterat.

L'expresident de la Generalitat ha insistit que se'l jutjarà per haver escoltat la gent, haver posat les urnes i haver permès que la gent pogués votar.