La CUP exigeix ruptura amb l'Estat quan es confirmi que no hi ha referèndum pactat

| Jordi Borràs

La CUP ha exigit que els partits i entitats que han assistit aquest divendres a la tarda a la cimera pel referèndum segueixin els anticapitalistes un cop es confirmi que no hi ha via pactada.

En un contacte amb la premsa abans de l'inici de la trobada, la diputada Anna Gabriel ha recordat que els cupaires "no confiem" en un referèndum pactat, però que tot i això han decidit assistir a la cimera.

"Però quan es confirmi definitivament que no existeix la via pactada, damanarem que tots els altres també ens segueixin a nosaltres a la via pel referèndum o referèndum", ha conclòs Gabriel.