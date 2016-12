Rabell: "A la cimera es refà la unitat pel dret a decidir"

El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha celebrat que el Govern hagi apostat pel referèndum. En un contacte amb la premsa mitja hora abans de l’inici de la cimera al Parlament (17:30), el diputat de la coalició ha assegurat que en aquesta reunió “es refà la unitat pel dret a decidir”.

Rabell ha insistit que el camí del referèndum no s’hauria d’haver abandonat mai, i ha deixat anar que el camí de “tirar pel dret” s’ha demostrat que no funciona. A més, el cap de files de CSQP ha marcat la resolució de CSQP aprovada amb JxSí pel referèndum com l’eina que ha de servir per “mobilitzar la ciutadania”, tant la catalana com l’espanyola.