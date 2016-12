Les entitats sobiranistes es conjuren per "arribar al final" amb el referèndum

Les entitats sobiranistes s'han conjurat per anar a totes amb l'aposta pel referèndum . En un contacte amb la premsa minuts abans de l'inici de la cimera d'aquest divendres a la tarda al Parlament, els presidents de l'ANC, Òmnium i AMI han assegurat que pressionaran per obeir el mandat democràtic i el dret a decidir.

El cap de files de l'ANC, Jordi Sànchez , ha apuntat que "tota la gent que avui ens trobarem a la cimera arribarem al final , i no fallarem a la gent". A més, el president de l'ANC ha destacat la foto de la reunió, "la de la majoria del país", i ha lamentat que precisament aquest divendres s'hagi conegut la data del judici pel 9-N a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.

"No creiem en casualitats, algú avui ha volgut tapar la cimera amb l’anunci de la data d’un judici, però sabem que la imatge del país serà la de la cimera". "Estarem a l’alçada de donar continuïtat al mandat del Parlament", ha conclòs Sànchez.

A disposició de Puigdemont

Al seu torn, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha sentenciat que les entitats es posen "a disposició del president per tirar endavant el referèndum". Finalment, la també diputada de JxSí ha manifestat que defensaran un referèndum pactat, si és possible, però que si no s'aconsegueix es tirarà endavant el referèndum igualment.