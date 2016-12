| Jordi Borràs

El conseller de Justícia, Carles Mundó, no s'ha mostrat sorprès per la data del judici del 9-N, del 6 al 10 de febrer, però sí que ha qualificat "d'anomalia" que algú pugui ser jutjat per "posar urnes" i permetre "opinar" als ciutadans. "Cap democràcia sòlida pot entendre jutjar algú per permetre opinar", ha dit. Segons el conseller, el judici no hauria d'interferir en el tram final de negociació dels pressupostos.