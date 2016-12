Mas: "Anirem a judici amb la cara ben alta i amb el sentit del deure complert"

| ACN

L'expresident de la Generalitat de Catalunya i president del PDeCAT, Artur Mas, ha afirmat que juntament amb les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau anirà a judici "amb la cara ben alta i amb el sentit de deure complert". Aquesta ha estat la reacció de Mas després de saber-se que el judici pel 9-N se celebrarà entre el 6 i el 10 de febrer.

"Se'ns jutja per les nostres idees, per escoltar la gent, per posar les urnes i per defensar la llibertat d'expressió i la democràcia. Cap problema.", ha assenyalat l'expresident, que està acusat dels delictes de prevaricació i desobediència, juntament amb Ortega i Rigau, pels quals s'enfronten a penes d'entre deu i nou anys d'inhabilitació.