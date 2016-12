El TC anul·la les ponències de les lleis de desconnexió en considerar vulnerats els drets dels diputats

| ACN

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat les ponències parlamentàries conjuntes de les tres lleis de desconnexió en considerar que s’han vulnerat els drets dels diputats. L’alt tribunal resol així el recurs d’empara presentat per C’s . En concret, s’anul·len els acords de la Mesa del Parlament de l’1 de març i el 8 de març que van aprovar la creació d’aquestes ponències per a la redacció de tres lleis: la de protecció social catalana, de règim jurídic i de l’administració tributària. La resolució afirma també que “s’anul·la la tramitació parlamentària derivada” d’aquests acords. Tot i això, les lleis en tràmit al Parlament sobre aquestes qüestions s’han impulsat com a proposició de llei a proposta de JxSí i la CUP.