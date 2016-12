El judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N se celebrarà del 6 al 10 al febrer

El tribunal que jutjarà els tres exdirigents estarà format pel president del TSJC i de la Sala Civil i Penal, Jesús María Barrientos, que presidirà el judici, i Carlos Ramos, però falta un tercer magistrat, ja que la resta de membres de la sala no poden perquè un d'ells va instruir la causa i els altres formen part de la sala d'apel·lacions del mateix cas. Ara el tribunal ha de buscar el tercer membre entre altres magistrats del TSJC de la jurisdicció social o contenciosa-administrativa o entre altres magistrats de seccions penals d'audiències provincials catalanes.



La fiscalia demana deu anys d'inhabilitació per a Mas i nou per a Ortega i Rigau, després de retirar els càrrecs pel delicte de malversació de fons públics, que podia suposar pena de presó. Tot i que l'acusació popular, liderada per dos sindicats de la policia espanyola, va demanar sis anys de presó i 22 d'inhabilitació per a tots tres perquè sí que inclouen el delicte de malversació, tot i que el TSJC no ho ha acceptat.