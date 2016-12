Alliberen els passatgers de l'avió libi segrestat a Malta

El primer ministre de l'illa, Joseph Muscat, ha dit en el seu compte de Twitter que està al corrent d'un potencial segrest d'un vol intern libi que ha estat desviat a Malta.L'Aeroport Internacional de Malta ha anunciat que tots els vols prevists han estat retardats o desviats a l'espera de noves notícies sobre els fets.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

L'avió segrestat seria un A320. Segons Muscat, les forces de seguretat i els equips d'emergència ja estan preparats per si han d'intervenir.

#Malta prime minister stated about a "potential hijack situation" on a #Libya|n plane from Sabha to Tripoli, landed in Malta few minutes ago pic.twitter.com/XRUwHZCGx7