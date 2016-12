Corominas defensa davant del TSJC que Forcadell "va permetre la llibertat d'expressió dels diputats"

Després de declarar com a testimoni en la causa oberta contra la presidenta del Parlament, sol·licitat per la defensa de Forcadell, davant de la magistrada que instrueix la causa, Corominas ha explicat als periodistes que li han preguntat sobre la nota jurídica que ell mateix va llegir al ple, que no s'hauria pres com un advertiment del Tribunal Constitucional (TC), sinó com un recordatori als diputats del contingut de la interlocutòria del TC que alertava que l'aprovació de les conclusions podia vulnerar la sentència que havia anul·lat la declaració d'inici del procés constituent del 9 de novembre del 2015.



Fonts jurídiques han explicat que la magistrada Maria Eugènia Alegret s'ha interessat sobretot per saber si hi havien hagut precedents similars en un ple, i Corominas li ha respost que no perquè mai s'havia parlat de la independència. Corominas ha estat acompanyat a l'entrada i a la sortida per diversos dirigents de JxSí com Jordi Turull, Marta Rovira, Marta Pascal o Lluís Llach, a més de les membres de la mesa Ramona Barrufet i Anna Simó, a més de la cupaire Gabriela Serra, entre altres.