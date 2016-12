Puigdemont proposarà que Joan Ignasi Elena sigui el portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, proposarà aquesta tarda a la cimera pel referèndum que l’exdiputat del PSC i líder d’Avancem, Joan Ignasi Elena, sigui el portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum que es constituirà aquest divendres. Segons fonts consultades per l’ACN, la proposta és que un grup d’unes deu persones formin un equip de coordinació del Pacte i que es reuneixin més freqüentment. Entre els noms que el president proposarà per forma part d’aquest equip també hi ha l’exregidora del PSC de Ciutat Vella Itziar González, l’exdiputada d’ERC Carme Porta, l’exconsellera de CDC Carme Laura Gil i l’exportaveu d’ICV al Parlament Jaume Bosch. Govern, partits, agents econòmics i socials es reuneixen aquesta tarda a la cambra catalana per començar a preparar el referèndum i reformular el Pacte Nacional pel Dret a Decidir en Pacte Nacional pel Referèndum.

Joan Ignasi Elena va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú i diputat del PSC. El gener del 2014, juntament amb Marina Geli i Núria Ventura, Joan Ignasi Elena va votar a favor de demanar al Congrés la potestat de fer una consulta sobre la independència de Catalunya, trencant així la disciplina de vot del grup parlamentari. Durant uns mesos es va mantenir com a diputat no adscrit i finalment va deixar el PSC per impulsar el corrent Avancem. El nou grup de coordinació és una novetat que tindrà el nou Pacte Nacional pel Referèndum respecte al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, del qual l’expresident del Parlament Joan Rigol n’és el president. Es tracta d’un equip que fins ara no existia i que busca que una direcció col·legiada, formada per persones de diverses sensibilitats, dirigeixin les tasques del Pacte que naixerà aquest divendres amb l’objectiu de preparar un referèndum.



L’altre novetat d’aquest divendres és la fotografia conjunta dels partits i agents econòmics i socials a favor del dret a l’autodeterminació amb la presència destacada dels ‘comuns’ encapçalats per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir no es reuneix des del 6 de març del 2015, en el marc d’un context polític molt diferent.