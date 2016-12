Llach: "La judicialització de la política és un desastre per a la democràcia espanyola"

| Europa Press

El diputat de JxSí Lluís Llach ha afirmat aquest divendres en acompanyar el vicepresident primer del Parlament, Lluís Corominas (JxSí), a declarar com a testimoni davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la investigació a la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell: "La judicialització de la política és un desastre per a la democràcia espanyola i un termòmetre de la seva baixa qualitat democràtica".