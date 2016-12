Junqueras assegura que la cimera del referèndum tracta de democràcia i no d'independència

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que en la cimera sobre el referèndum prevista per a la tarda d'aquest divendres es dirimeix la democràcia i no la independència, per la qual cosa creu que hauria de reunir el màxim suport polític. En una entrevista aquest divendres a TV3, ha plantejat que després que s'hagin fet servir "les clavegueres de l'Estat" per conspirar i crear proves falses contra Catalunya, els partits haurien d'unir-se al bàndol de la democràcia i donar suport a la consulta.

"Com sabem que no ho han fet també amb més formacions polítiques? Com sabem que no ho han fet amb Podem o amb el PSOE?". Tots els qui saben que tard o d'hora també poden ser víctimes o que potser ja ho han estat, haurien d'estar al nostre costat en la mesura que estem fent una proposta genuïnament democràtica", ha apuntat.

'Comuns'

Preguntat per si el suport dels 'comuns' és imprescindible, ha dit que seria bo "que hi hagués una projecte tan col·legiat, transversal i divers com sigui possible" que s'adhereixi al referèndum, però es farà de tota manera perquè té una majoria parlamentària, ha assegurat. Sobre l'operació diàleg del govern espanyol, ha considerat que no hi ha garanties que si plantegen noves propostes s'hagin de dur a terme: "Quina garantia tenim que compleixin si mai no ho han fet? És molt important que els catalans estiguem el més vacunats possible", ha alertat.