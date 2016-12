Lluís Rabell: "O referèndum pactat o referèndum pactat"

| ACN

El líder de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, s'ha mostrat contundent aquest matí afirmant que "l'única via de solució" a la qüestió sobre la independència de Catalunya és "o referèndum pactat o referèndum pactat", en referència a l'expressió "referèndum o referèndum" utilitzada sovint pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rabell ho ha dit durant una entrevista al programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', on també ha assegurat que "si no aconseguim una corelació de forces suficient per obtenir la celebració d'una consulta amb aquestes característiques, un altre tipus de convocatòria no seria res més que una reedició del 9-N, però que no resoldria el problema".