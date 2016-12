[VÍDEO] El superior general dels Maristes demana perdó pels abusos a menors

El superior general dels Maristes, Emili Turú, ha demanat perdó pels abusos comesos en les seves institucions en el missatge que fa amb motiu de Nadal. Turú admet que aquestes institucions “haurien d’haver estat un lloc segur” per a tots els infants i joves, i lamenta que, en canvi, “hi ha hagut situació d’abús que han deixat ferides profundes, sovint per a tota la vida”. També ha demanat perdó “de manera molt particular” a les víctimes dels abusos perquè, com a institució, “no sempre hem actuat amb la delicadesa, rapidesa i fermesa que aquestes situacions demanaven”. També ha admès que no es va fer un “esforç suficient” per prevenir-les.