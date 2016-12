Detinguts a Alemanya dos sospitosos de planificar un atemptat en un centre comercial d'Oberhausen

La policia havia estat advertida de l'amenaça i havia reforçat la seguretat al citat centre comercial durant la jornada d'aquest dijous. De moment no hi ha detalls sobre quins eren els suposats plans dels detinguts per atemptar. La policia d'Essen s'ha fet càrrec de la investigació, tal com ha recollit l'emissora local WDR.

La policia alemanya ha indicat que "ara mateix no se sap fins a quin punt estaven desenvolupats els preparatius (de l'atemptat) o si havia altres persones involucrades". Alhora, ha assegurat que les autoritats han augmentat la seguretat en els mercats nadalencs i les aglomeracions després de l'atemptat de dilluns en un mercat de la capital, Berlín, que es va saldar amb 12 morts.