Catalunya demana objectius de dèficit diferenciats i Montoro ho rebutja per "sentit pràctic"

El secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat aquest dijous al Consell de Política Fiscal i Financera l'establiment d'objectius de dèficit diferenciats per a cada territori, en sintonia al que defensa l'últim informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) i tal com fa la Unió Europea respecte als seus estats membres. Una petició a la que s'han afegit els representants de les Balears i el País Valencià, però que ha obtingut un 'no' rotund per part del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, que ha defensat un objectiu "igual per a totes" les comunitats per "sentit pràctic".