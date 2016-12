El Parlament demana més acció exterior perquè l'ONU reconegui el procés sobiranista

| Parlament de Catalunya

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de la CUP que insta el Govern a "accentuar la presència, incidència i contribució catalana en el sistema de les Nacions Unides" amb l'objectiu de donar a conèixer el procés d'autodeterminació de Catalunya i augmentar el seu reconeixement i coneixement internacional.

La iniciativa, defensada com a necessària perquè la independència "no serveixi només per a Catalunya, sinó per a tot el món" pel diputat 'cupaire' Carles Riera, ha prosperat amb els 81 vots que sumen JxSí, SíQueEsPot i la CUP, i ha comptat amb 52 'no' de C's, PSC i PP.