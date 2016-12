El Govern preveu ingressar 1.300 MEUR del FLA abans del 31 de desembre

El secretari general d'Economia, Pere Aragonès, ha explicat que la Generalitat ingressarà abans del 31 de desembre d'aquest any 1.300 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) pendents del període 2015-2016 . Són 800 milions que corresponen a la diferència entre els objectius de dèficit que es va aprovar a l'abril, quan va passar del 0,3% al 0,7%, i una part de l'excés de dèficit del 2015.

Segons Aragonès, ja existeix un compromís del Ministeri perquè aquests diners arribin a Catalunya abans del 31 de desembre, malgrat que la Generalitat ja havia fet una previsió de Tresoreria per atendre tots els pagaments mensuals en el cas que no arribessin. "Podrem atendre més pagaments", ha conclòs.

Aragonès ha criticat que el govern espanyol cobri interessos pel FLA. "Nosaltres no esperem una millora de les condicions del FLA, però el que tocaria no és que vingués l'Estat a 'salvar' Catalunya, com diuen ells, deixant diners que s'han de tornar, sinó que l'esforç fiscal que fan els ciutadans de Catalunya es quedes a Catalunya".