JxSí i la CUP llisten 120 especialistes en diplomàcia pel Comitè d'Experts

Els dos grups parlamentaris recopilen per ara perfils que podrien encaixar en el consell d'assessors, l'òrgan que el Parlament ha de crear d'acord amb la resolució 306/XI del debat de política general. No hi ha noms tancats, sinó llistes de possibles perfils per "al seguiment del procés d’autodeterminació", segons ha avançat 'La Vanguardia'. La intenció dels independentistes és que la comissió actuï com a comitè d'avaluació de "les garanties democràtiques en tot el procés, incloent-hi el referèndum".

La resolució del debat de política general pactada entre JxSí i CUP apunta que el Parlament l'ha de crear abans de la fi del 2016 i "ha de celebrar una conferència pública per donar a conèixer els seus objectius".