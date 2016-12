Colau activa la moció de confiança després del rebuig de l'oposició als pressupostos

| ACN

L'alcadessa de Barcelona, Ada Colau, s'haurà de sotmetre a una moció de confiança després que, com estava previst, tots els grups municipals del consistori barceloní han rebutjat aprovar els pressupostos en el ple ordinari d'aquest divendres al matí. Ara s'obre un termini de 30 dies en què l'oposició té l'oportunitat de presentar una moció de censura amb un candidat alternatiu que, com a mínim, tingui el suport de 21 regidors dels 41 que té el consistori. En cas de no ser així, els comptes quedaran aprovats automàticament.