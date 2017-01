Què dimonis és la mirra?

Però, per a què dimonis serveix, la mirra? Doncs ara, bàsicament, per fer perfums. Giorgio Armani, per exemple, comercialitza Eau de Parfum Myrrhe Impériale Armani Privé a 215 euros l'ampolla de 100 mililitres. Annick Goutal fabrica i distribueix Myrrhe Ardente per uns 92 euros, però en una ampolla de 50 mililitres. Per a butxaques no tan plenes, Tesori Oriente Profumo Mirra permet gaudir del mateix producte per només vuit euros.

Però la mirra és coneguda des de temps antics com a medicament desinfectant. I ara continua utilitzant-se, essencialment en l'àmbit de la higiene dental, tant domèstica com professional. Mirra Propolis permet glopejar aquest regal regi per menys de 10 euros, i en envàs d'un quart de litre.