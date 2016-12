Iglesias guanya a Errejón el primer pols de Podemos

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias , s'ha imposat per la mínima al 'número dos' de la formació, Íñigo Errejón , en la consulta per fixar les normes de la segona Assemblea Ciutadana Estatal de Vistalegre. La proposta d'Iglesias ha aconseguit el suport del 41,57% (40830) dels vots, mentre que l'equip de Errejón s'ha fet amb el 39,12% (38.419) del suport de la militrància. La candidatura dels anticapitalistes , encapçalada per Miguel Urbán, s'ha quedat amb el 10,50% dels vots (10.313).

Així ho ha fet saber el secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique, en la roda de premsa que ha ofert a la seu de la formació del carrer Princesa. L'exeurodiputat, que forma part de l'equip d'Iglesias, ha comparegut per informar dels resultats de la consulta celebrada entre el passat diumenge i dimarts.

40.830 gracias a todas las personas que habéis votado #DesBorda. Ahora a construir un Podemos para tod@s en la segunda Asamblea Ciudadana — Pablo Echenique (@pnique) December 22, 2016

La votació, en què enfrontava per primera vegada Errejón i Iglesias davant tota la militància i hi han participat gairebé 100.000 persones, tenia per objectiu fixar el sistema de votació que s'utilitzarà a Vistalegre II per escollir els nous estatuts i la nova direcció, i la forma en com s'organitzaran els debats.

En la consulta no hay vencedores ni vencidos. Todas las propuestas eran buenas y ha ganado Podemos. Trabajaré por la unidad y la pluralidad — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 22, 2016

Després de conèixer els resultats de la votació, Pablo Iglesias ha assegurat que no hi hagut ni "vencedors ni vençuts", sinó que "ha guanyat Podem", i ha apuntat que treballarà "per la unitat i la pluralitat".