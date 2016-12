La CUP presentarà recurs contra l'absolució del neonazi que va amenaçar David Fernàndez

Salellas expressa la seva perplexitat per la decisió del jutge després que, durant la vista oral, l'acusat reconegués haver interceptat, seguit i increpat Fernàndez fins al punt que li va demanar disculpes al final del judici, ha assegurat. La CUP esgrimeix que el principal problema és que la tipologia de delictes d'odi no està encara desenvolupada jurídicament com deuria, però alhora sosté que el dret penal té instruments per actuar contra la conducta del neonazi.

Salellas recorda que la Fiscalia Especial contra els Delictes d'Odi ha demanat la pena màxima per a l'acusat, i també que els informes acreditaven que era membre actiu del Casal Tramuntana, amb "clara relació amb els entorns ideològics neonazis" i vinculat al Revolt de l'estadi del RCD Espanyol.