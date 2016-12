Rovira (CUP) trenca una foto del Rei en un ple de la Diputació que rebutja la dimissió de Jané

La diputada de la CUP-PA a la Diputació de Barcelona Maria Rovira ha trencat aquest dijous una foto del Rei al proposar al ple de la corporació provincial donar suport als investigats per la crema de fotografies del monarca i demanar la dimissió del conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané , per l'actuació dels Mossos d'Esquadra, cosa que el ple ha rebutjat. "No tenim ni Rei ni por", ha asseverat Rovira al trencar la foto, després de sostenir que la crema de retrats del monarca en la manifestació independentista de l'11 de setembre va ser un acte de protesta simbòlic que no hauria de ser considerat delicte, però ho ha considerat que la democràcia actual és de baixa intensitat, com defensava la seva proposta rebutjada, que també demanava al ple no reconèixer l'autoritat dels tribunals espanyols.

El portaveu de CiU, Joan Carles García Cañizares, ha criticat que es consideri la crema de fotografies com un delicte , però ha lamentat que la CUP exigeixi la dimissió de Jané perquè els Mossos d'Esquadra actuen sota l'ordenament jurídic espanyol tot i que no els agradi, i ha avisat: "Aquesta no és la millor manera d 'ampliar la base social ni mostrar a l'exterior el caràcter pacífic del procés".

El republicà Jordi Fàbrega ha defensat la llibertat d'expressió i de protesta, ha reclamat la derogació dels delictes d'injúries, però ha rebutjat demanar la dimissió de Jané --petició que no comprèn perquè no té autoritat en els Mossos quan actua com a policia judicial--, i ha demanat a la CUP "fer pinya i que hi hagi consens". Rovira ha respost a aquestes peticions de consens i per ampliar la base social assegurant que aquesta s'incrementa també amb una fiscalitat redistributiva, i ha advertit: "També són adversari polític els que no volen que es recapti més dels que més tenen per a redistribuir la riquesa".

Acusacions creuades

Des de C's, Salvador Tovar ha exigit respectar els símbols --ha dit que no és monàrquic però no cremaria una foto del Rei, i tampoc una estelada ni atacaria una seu, com ha ocorregut amb la del seu partit a l'Hospitalet de Llobregat-- i ha ironitzat que critiquen que Espanya té una democràcia de baixa intensitat però que "assegurança que podrien anar a la plaça de la Revolució de Cuba i cremar una foto de Castro i no passaria res". El portaveu del PP, Ramon Riera, ha dit que la justícia és igual per a tots i ha avisat que, si aquesta fora una democràcia de baixa intensitat, la CUP no podria expressar-se ni actuar com ho fa, assegurant: "En temps de Franco, estarien morts o detinguts", cosa davant del que Rovira ha asseverat que el seu besavi va morir en un camp de concentració franquista per ser republicà.

La també regidor de la CUP a Barcelona ha criticat que Riera digui que la justícia és igual per a tots quan "el PP ha saquejat les arques públiques i no té gairebé cap imputat per haber-ho fet", i ha criticat també C's, després del que ha titllat Societat Civil Catalana (SCC) de nítidament feixista i l'exdiputada d'UPyD Rosa Díez de neofeixista, moviments que assegura que han de combatre com antifeixistes. Tovar ha recordat una frase de l'exprimer ministre britànic Winston Churchill en què va avisar que els antifeixistes d'avui seran els feixistes de demà, i Riera ha dit a Rovira que en els seus pròxims actes es col·loquin "un braçalet en el braç esquerre", referint-se a com ho portaven els nazis i altres col·lectius d'extrema dreta.

Conesa lamenta el to

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha expressat la seva "tristesa" davant del to del debat, i ha demanat als diputats que intentin conviure de la millor manera possible en una societat que és complexa i difícil, i que facin el seu treball sense entrar en desqualificacions a la resta. La socialista Pilar Díaz ha votat en contra de la proposta tot i que ha defensat la llibertat d'expressió, malgrat que advoca per una societat en la qual ningú cremi fotos de ningú, i ha afegit: "Una cosa són els símbols, i els respectem profundament, i una altra cosa són determinades actituds que pensem que, a aquestes altures de la pel·lícula, no haurien de ser delicte".

Arnau Funes (Entesa) ha criticat que existeix una sobreprotecció legal i penal sobre la família reial i la Corona, que ningú ha votat i ha de poder estar exposada a la crítica política, de manera que ha expressat la seva solidaritat amb els investigats, però ha rebutjat altres punts de la proposta, per la qual cosa el seu grup s'ha abstingut.