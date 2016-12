Coses que fiques entre les pàgines d’un llibre

Segur, seguríssim que algun cop tots nosaltres hem guardat alguna cosa entre les pàgines d’un llibre. És un costum tan estès que potser ens passa per alt quan, per exemple, algú ens pregunta perquè preferim llegir llibres de paper en lloc de llibres electrònics. «M’agrada més llegir llibres en paper perquè l’olor d’un llibre nou o d’un llibre vell, m’encanten. M’agrada més llegir llibres en paper perquè els puc guixar amb llapis. M’agraden més els llibres en paper perquè el soroll de passar la pàgina em recorda a un ventet passant entre els arbres d’un bosc...» això seria el començament d’una llista dels «m’agrada més» personals, als quals cadascú hi podria dir la seva. Però, què me’n dieu de la flor aquella que vau guardar dins d’ «Aloma» quan teníeu 13 anys? L’havíeu recollit sota el pi que us feia ombra, precisament aquell estiu, era groga i el temps l’ha tornat porpra. «Aloma» serà, per tant, sempre groga i esclatant, lluminosa. I porpra, al final. I què me’n dieu del sobret de sucre d’aquell cafè argentí on intentàveu debades que el mate us agradés, encara que fos en infusió, i no hi havia manera, però l’intent quedava per a la història entre les pàgines de «La invención de Morel» d’en Bioy Casares? I quants bitllets de tren hi ha escampats en desenes de llibres de Dickens, Dumas, Daphne du Maurier? Incomptables paisatges que han acompanyat descabdellaments d’històries que se t’enduen més lluny que la darrera parada d’aquell tren.











A la Universitat de Virgínia, als Estats Units, estudien els objectes, les coses que la gent ha guardat, no pas en llibres privats, sinó en els volums de la biblioteca de la pròpia universitat. L’estudi, anomenat «Book Traces» busca dins de cadascun dels llibres del fons que va ser publicat abans del 1923, data que serveix per acotar la recerca. El treball consisteix a examinar qualsevol «intervenció humana» en els llibres per determinar com eren llegits, com s’estudiaven i s’usaven com a objectes físics. Les «intervencions» van des d’anotacions als marges, poemes originals, retalls de diari o il.lustracions, o qualsevol mena de petits objectes: cartes, fotografies, fulles, flocs de cabell... que algú es va deixar entre pàgines i després va oblidar. Andrew Stauffer, impulsor d’aquest estudi, explica que «sempre hem trobat interessant estudiar què escrivien als marges i què guardaven als seus volums la gent famosa, els escriptors. Però mai ens havíem fixat en què anotava o guardava la gent corrent als llibres, en aquest cas, durant el segle XIX i principis del XX. Mentre les biblioteques fan passes cap a les col.leccions digitals i els llibres són escanejats i després, descartats o emmagatzemats a alguna banda, aquesta mena d’informació segurament es perdrà: una carta d’amor amagada dins una novel.la potser anirà a la brossa perquè bloqueja el text que ha de passar per l’escàner».