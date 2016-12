La grossa reparteix milions a Ferraz: "Un gran final per a un any difícil", diu el PSOE

La Grossa de la Loteria de Nadal ha repartit milions aquest dijous entre treballadors de la seu del PSOE al madrileny carrer de Ferraz . "Un gran final per a un any difícil", s'ha alegrat el partit, en anunciar-ho a les xarxes. El número 66.513 s'ha venut íntegrament a Madrid, en una administració del Passeig de l'Esperança on el PSOE ha comprat diversos números. Un d'ells ha estat l'agraciat amb el major premi de la Loteria de Nadal.

El premi, de 400.000 euros al dècim, ha estat rebut entre crits d'alegria pels treballadors: molts d'ells portaven dècims i d'altres el compartien. Segons fonts socialistes, els premiats són treballadors de la casa i entre ells no hi ha cap dirigent. "Feliços perquè molts treballadors/as de la casa a Ferraz han estat agraciats amb el gros de Nadal. Un gran final per a un any difícil", ha anunciat el PSOE en Twitter.



Entre els afortunats no hi ha personal de l'equip de premsa. Tampoc s'han beneficiat els periodistes que segueixen habitualment al partit i que havien comprat el número 'oficial' del PSOE en aquest sorteig, també venut en el Passeig de l'Esperança.