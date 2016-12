La CUP escalfa motors per la campanya del referèndum

| Jordi Borràs

La CUP-Crida Constituent engegarà al febrer la campanya a favor del Sí al referèndum. Els anticapitalistes ja treballen en un seguit d'actes per mobilitzar la població per l'opció independentista, però també "per assegurar que la celebració del referèndum sigui indiscutible de totes, totes. Només la força del carrer ho farà possible: fer-lo i guanyar-lo", segons ha explicat el portaveu del Secretariat Nacional Quim Arrufat.

L’equip de campanya inclouen molts àmbits, entre ells, especialistes que han treballat en les recents campanyes independentistes que a Catalunya han mobilitzat milions de persones. Els anticapitalistes també preparen un "treball intens" al carrer amb diversos moviments socials, organitzacions i agents polítics, segons han informat en un comunicat.