Detingudes quatre persones a Dortmund per l'atemptat de Berlín

| Reuters

La Policia alemanya ha detingut hores quatre persones a Dortmund, en el nord-oest d'Alemanya, per la seva suposada relació amb l'atemptat que va acabar amb la vida de 12 persones dilluns en un mercat nadalenc de Berlín, ha informat la cadena de televisió WDR. Les detencions s'han realitzat en el marc d'una operació terrorista que ha inclòs el registre d'un mínim de dos habitatges i que estaria relacionada amb Anis Amri, el tunisià que està sent buscat com a sospitós en relació amb l'atemptat de dilluns.