Comprova aquí si els teus números estan premiats

Aquest any es repartiran 70 milions més que l'any passat, un total de 2.310 milions d'euros en premis. Els premiats amb la Grossa de Nadal rebran 400.000 euros per cada dècim. El segon premi ascendirà a 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros el dècim) i el tercer és de 500.000 euros per sèrie (50.000 euros el dècim).

A més, com l'any passat, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros (20.000 euros el dècim) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros el dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros.

