Rajoy assegura que el PP està "millor que la ONU"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy ha obviat aquest dijous la decisió de José María Aznar de renunciar a la presidència d'honor del PP . En conversa informal amb els periodistes durant la tradicional copa de Nadal de La Moncloa, Rajoy ha afirmat taxativament que no té "res" a comentar de l'expresident del seu partit , però ha assegurat que a hores d'ara el PP està "millor que la ONU" . Fonts populars han lamentat que Aznar triés per fer l'anunci el moment en què Mariano Rajoy compareixia davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides i "eclipsés" el president del govern espanyol.

Tan Rajoy com la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, han apuntat que l'adéu d'Aznar no els ha sorprès. De Cospedal ha assegurat que el seu partit i la Fundació FAES que presideix Aznar portaven un any negociant la seva separació, i admeten que la renúncia d'Aznar a la presidència d'honor del PP dóna ara més llibertat de moviments al que va ser el seu líder.

Segons fonts del PP, Rajoy i Aznar van mantenir tres converses telefòniques abans que el president de la Fundació FAES anunciés la seva decisió. Dues des de l'estiu, i una última aquest dimarts que va coincidir amb la presència de Rajoy a la ONU, a Nova York.