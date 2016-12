BComú demana la destitució de Joan Figuerola (CiU) per no pagar el lloguer des de 1989

| http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca

Barcelona en Comú Sarrià-Sant Gervasi ha demanat aquest dimecres a CiU que destitueixi el conseller de districte de CiU Joan Figuerola si ell mateix no plega per haver fet un ús fraudulent d'habitatges públics durant anys. Per un error administratiu, des del 1989 l’Ajuntament no cobrava els lloguers pels pisos de la finca on vivia Figuerola, que mai no va avisar d’aquesta situació tot i ser conseller municipal. A més, un fill seu va ocupar un altre dels pisos sense tenir-hi dret i sense pagar cap lloguer. Els inquilins de l'immoble excepte Figuerola s'han avingut a acordar amb l'Ajuntament un preu a pagar a partir d'ara.