Nissan Qashqai dCi 4x4: El complement perfecte

L’habitacle del Qashqai que hem dut prima el confort i la connectivitat. El conductor es converteix en l'actor principal. Tot l’imprescindible queda a mà i no cal que desviar l’atenció de la carretera per adaptar les funcions. La major part dels paràmetres del menú poden manipular-se a través del volant. El nivell d’equipament també el situa un esglaó per sobre de la competència. La pantalla del sistema de navegació Connect és més gran que l'anterior. Es veu millor. El cotxe compta amb l’anomenat escut de protecció perimetral “Safety Shield” , detector de fatiga, avís de canvi involuntari de carril, sistema d’alerta d’angle mort, reconeixement de senyals i càmeres de visió de 360 graus per afavorir les maniobres d’estacionament.

La versatilitat és un altre dels seus punts forts. A l’interior del Qashqai que hem dut hi hem trobat més espai per a les cames dels qui s’acomoden a les places del darrera. La posició de conducció és prou confortable, els plàstics durs de l'edició anterior han passat a la història i la nova posada en escena guanya noblesa. El conjunt es veu més elegant. Ofereix un maleter de bones proporcions, amb 430 litres de capacitat. Munta dos panells reversibles en aquest compartiment que poden situar-se a diferents alçades o crear un pis completament plà, plegant els seients del darrera.

La gamma de motors és molt àmplia (dos de gasolina i dos dièsel). Es pot triar entre dos i quatre rodes motrius i canvi manual de sis relacions o caixa automàtica XTRONIC. Tots els motors recorren a un turbocompressor per reduir la cilindrada i això es nota després en les mitjanes de consum i les emissions (les versions d’accés declaren 99 g/km de CO2). L'eficiència de la nova gamma s’ha aconseguit també gràcies a l’aplicació d'un eficaç programa de reducció del pes.

La nostra unitat de proves duia el propulsor dCi de 130 CV d’origen Renault. Un giny que reprèn amb garanties, s’estira amb convenciment i resulta francament auster. En itineraris ratoners es comporta semblantment al de la major part de les berlines i en autopista, es transforma en un autèntic devorador de quilòmetres. Ofereix un excel·lent rendiment a baix i mig règim, amb un grau d’elasticitat més que notable. En el nostre cas, la mecànica arribava unida al sistema ALL-MODE 4x4-i de quatre rodes motrius, que només representa el 10% de les vendes totals però que proporciona un plus de seguretat molt aconsellable. A la pràctica, aquesta versió es mou amb facilitat per pistes irregulars. Les suspensions que munta, estructurades a partir d’amortidors de doble pistó, li’n milloren el filtratge tant en comprensió com en extensió. La direcció assistida és electrònica (EPAS) i compta amb dos modes d’ús. El primer afavoreix la lleugeresa i és la més indicat per circular en ciutat. El mode Sport, endureix el conjunt per afinar el guiatge en revolts més pronunciats, viatjant a un cert ritme.

Desenvolupat conjuntament amb Renault, soci de Nissan, el motor que ens ocupa és un dels ginys dièsel més avançats del segment. Prodigiós en consum i emissions de CO2, molt equilibrat en rendiment i economia d’us, fa servir un revolucionari sistema de recirculació dels gasos d'escapament, que redueix les emissions d'òxids de nitrogen. Acusa poques vibracions i demostra amb xifres la seva vocació austera publicitant mitjanes oficials per sota dels 5 litres.

A favor :

*Relació preu-qualitat

*Personalitat estètica

*Equipament de sèrie i connectivitat

En contra:

*Resposta mecànica a règims modestos

*Oferta mecànica limitada

*Política d’opcions

FITXA TÈCNICA

Motor :Davant. long. 1.469 c.c. 4 val per cilindre Turbo 130 CV. dièsel.

Tracció : Davantera

Canvi : manual 6 vel.

Frens : Discs vent/discs

Vel. màx : 190 Km/h

Accel 0 a 100 Km/h : 9,9 s.

Consum mitjà : 4,6 litres

PREU : 33.400 euros