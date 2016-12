La llei d'acompanyament als pressupostos segueix endavant gràcies als vots de la CUP

El Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat de C’s, PSC, PP i CSQP a la llei de mesures fiscals i financeres, anomenada llei d’acompanyament als pressupostos. Es tracta de la normativa que inclou els nous tributs i les modificacions fiscals que preveuen incrementar la recaptació en 110 MEUR el 2017. Les esmenes s’han rebutjat gràcies al vot de dos diputats de la CUP i l’abstenció dels altres 8 . El vicepresident del Govern i titular d’Economia, Oriol Junqueras, ha defensat que les modificacions fiscals no només fan possible augmentar la despesa sinó que també contribueixen a un sistema fiscal més just i graven les externalitats negatives. Tot i permetre el tràmit parlamentari, la CUP ha lamentat que la llei no assumeix el moment polític que viu el país i l’ha qualificat “d’ excessivament continuista” .

En la seva intervenció per presentar la llei de mesures fiscals i financeres, Junqueras ha explicat que l’objectiu de les modificacions fiscals, que inclouen nous impostos i alguns canvis en els actuals, no només és incrementar els ingressos sinó també corregir les externalitats negatives i millorar la progressivitat fiscal . “Un aprofundiment en la fiscalitat com a factor modificador de certs elements negatius i aprofundir en fer de la fiscalitat una eina eficaç de redistribució de la riquesa sense desincentivar l’economia”, ha resumit.

El diputat de C’s Antonio Espinosa ha augurat que bona part de les noves figures impositives que es creen seran suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ha alertat que aquesta actitud de voler “violentar” el marc legal espanyol i comunitari “no surt gratis” sinó que té un cost, que ha dit que és tant econòmic –un 4% per cada euro que s’ha de retornar si se suspèn el tribut– i el “ridícul” que es tornaria a fer.

El diputat del PSC Rafael Bruguera ha defensat la seva esmena a la totalitat per dues raons. En primer lloc, perquè discrepen de la regulació del Govern en impostos: són "engrunes i postureig, una política de maquillatge adreçada a la CUP, sense pensar en les necessitats de la població". I en segon lloc, perquè aquesta llei "va molt més enllà d'acompanyar" els comptes –un "troleibús"–, ha assegurat Bruguera en denunciar que modifica per exemple la llei de carreteres i d'òrgans com la Sindicatura de Comptes.

Per la seva part, la diputada de CSQP Marta Ribas ha defensat l’esmena a la totalitat assegurant que el projecte respon a claus “liberals” i no aposta per una reforma fiscal “valenta”. Ribas ha acusat el Govern de “renunciar a exercir l’autogovern” i ha dit que les mesures presentades no suposen “cap mena de desconnexió” sinó que s’emmarquen en el “continuisme”. En aquest sentit, ha recriminat que es plantegi una reforma fiscal que permeti ingressar uns 100 MEUR més, quan ha defensat que seria possible arribar als 1.000 MEUR en un sol exercici. “Deixi de queixar-se de tenir poques competències o poc marge, quan el que té no l’utilitza”, ha declarat.

El portaveu adjunt parlamentari del PPC, Santi Rodríguez, ha assegurat que acceptarien apujar impostos si servís per "arribar a tothom". "Perquè no hi ha més remei" per a la Generalitat. Ara bé, el diputat popular ha discrepat de fer esforços fiscals "al mateix temps que els esforços del Govern" no són per a necessitats ciutadanes sinó per "alimentar l'esperit nacional". "No ho podem compartir", ha etzibat Rodríguez, en criticar també els efectes exclusivament "recaptatoris" del tribut sobre les begudes ensucrades, entre d'altres.

| Jordi Borràs

Per la seva part, el diputat de la CUP Benet Salellas ha dit que tot i que hi ha aspectes favorables a la llei d’acompanyament, en línies generals no estan satisfets perquè “no assumeix el moment polític que viu el país”. Així, l’ha qualificat d’”excessivament continuista” de l’època dels governs d’Artur Mas i ha instat a prendre mesures “rupturistes i propositives”. S’ha referit també als “superpoders” que els donen des de l’oposició per poder influir en el projecte quan ha lamentat que no s’han incorporat la “gran majoria” de les propostes que fan els cupaires. Amb tot, ha esperat que durant el debat es puguin “acumular” les forces en aquells punts que consideren importants i que són necessàries per trencar la tendència de no poder incidir en la negociació amb JxSí.

Modificacions fiscals

El Govern preveu recaptar 182 MEUR anuals amb el conjunt de modificacions fiscals que preveu la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2017. Un increment de recaptació que serà de 110 MEUR el 2017. Les modificacions i les noves figures fiscals representen canvis en gairebé una desena d’impostos.

Sobre l’impost de la renda, s’elimina la deducció addicional del tram autonòmic d’1,5 punts de l’IRPF per la compra d’habitatge habitual per a les rendes superiors a 30.000 euros anuals. Una modificació que afecta 250.000 persones que van comprar un pis abans del 2011 i que encara l’estan pagant. Els canvis fiscals també afecten a dos tributs que estan judicialitzats. Un nou impost a les nuclears, l’anterior està al Tribunal Constitucional (TC), i una revisió de l’impost sobre grans establiments comercials, tenint en compte que està en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Un altre nou impost és el que grava les begudes ensucrades amb l’objectiu de fomentar un canvi d’hàbits més saludables. I la llei també preveu incrementar la recaptació per l’impost sobre estades en establiments turístics ja que també pagaran els creueristes que passin menys de 12 hores a Catalunya. D’altra banda, la modificació de l’impost turístic també preveu que les empreses intermediàries de pisos turístics (com per exemple AirBnb) passin directament a cobrar als usuaris una taxa turística de 2,25 euros per pernoctació.

Una altra modificació fiscal és la que afecta l’impost sobre pisos buits, que ja no està suspès per part del Tribunal Constitucional, i es produeixen canvis en l’impost sobre transmissions patrimonials (TPO), que vol aportar progressivitat al tribut i homogeneïtzar els tipus impositius. Pel que fa als béns immobles, s’augmenta en un punt la tarifa per a valors superiors a un milió d’euros. La llei també preveu actualitzar l’impost sobre el joc per evitar la pèrdua de recaptació real.