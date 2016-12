Les esquerres es conjuren perquè el Sí guanyi el referèndum

Les forces d'esquerres i independentistes s'han conjurat perquè el Sí guanyi el referèndum . La plataforma que aglutina aquest espai, Esquerres per la Independència, ha donat el tret de sortida de la seva campanya, Referèndum, República: Sí! , per donar suport a l'opció independentista. De moment, només Demòcrates havia engegat una campanya pel referèndum, a l'espera que ho facin el PDECat, ERC, la CUP i l'ANC, entre d'altres partits i entitats.

Finalment, el periodista ha ressaltat que l'objectiu d'aquesta revolució independentista no és pas anar a Madrid a assaltar el Palau Reial , sinó que el procés busca crear un espai nou , en comptes de dominar l'espai ja existent. "No volem dominar l’Íbex 35, volem crear una llei de mercats financers absolutament nova. I no volem manar sobre la cabra de la Legión, sinó no tenir-ne, i prou", ha justificat.

Fidel al seu to humorístic, Baños ha fet broma sobre el rei espanyol, i ha apuntat que cal continuar el fil històric i la tradició catalana, que va lluitar contra Felip IV i contra Felip V. "Ara tocaria fer-ho contra Felip VI, no?" , ha deixat anar, provocant una forta riallada entre els assistents a l'acte.

L'exdiputat de la CUP, que s'ha presentat com "l'anarquista" de la taula, també ha destacat que "això és una revolució". En part, segons Baños, perquè com en totes revolucions, no es té "ni puta idea" de com dur-la a terme. Però hi ha "una força" que fa que, de cada error, en sorgeixi una oportunitat nova , tal i com ha continuat, vistes algunes cares d'ensurt del públic.

D'altra banda, el periodista ha destacat que, per fi, les esquerres han entès que les diferències de criteri es poden solucionar amb unitat d’acció . "Ens reconeixem plurals i acceptem les diferències", ha explicat Baños, que ha demanat que aquesta unitat sigui permanent. Baños també ha sentenciat que la República no pot tenir la Generalitat com a Govern i que, per això, cal abolir-la per evitar fer del nou Estat una "petita Espanya".

| Jordi Borràs De cara a barraca Al seu torn, Paluzie ha demanat anar de cara a barraca i deixar de debatre sobre si al final hi haurà referèndum o no, com va passar els anys 2013 i 2014 amb el 9-N. Segons la professora universitària, cal deixar de "patir" i "activar-nos" per guanyar el referèndum. Paluzie també ha opinat que la victòria el Sí està assegurada, així com la viabilitat de la consulta, segons les dades de les últimes enquestes. "Hem de deixar de preocupar-nos per si la gent del No anirà a votar, cal tractar la gent de madura", ha conclòs la professora. | Jordi Borràs

"No hi haurà referèndum"

En l'acte de presentació de la campanya d'Esquerres per la Independència pel referèndum, Delgado ha opinat que no n'hi haurà. En la seva intervenció, l'antropòleg ha apuntat que, al seu parer, "no hi haurà referèndum, no deixaran que es faci, però independència sí, justament perquè no hi haurà referèndum".

D'altra banda, Delgado ha carregat contra el PDECat i ha advertit que les esquerres no poden permetre que els exconvergents liderin el procés. "Si hem d'esperar que la dreta ho lideri, ho tenim clar, no podem confiar en una dreta nacionalista que, ara, de sobre, diu que és revolucionària".

D'ERC i la CUP fins a l'ANC i sindicats

A la sala hi han assistit personalitats de les esquerres independentistes, com ara Francesc Matas (vicepresident i portaveu de l'Acord d'Esquerres per la República Catalana, i d'EUiA), Rosa Alentorn (exvicepresidenta de l'ANC), Lluís Pérez Lozano (ERC i Fundació Josep Irla), Liz Castro (ANC), Pau Morales (portaveu de les JERC), Nuria Gibert (Secretariat Nacional de la CUP), Guillem Fuster (Poble Lliure), David Minoves (CIEMEN), Carles Sastre (Intersindical), la lingüista Blanca Serra, i el regidor de Badalona José Téllez.

| Jordi Borràs

Qui hi ha a la plataforma?

La plataforma Esquerres per la Independència va néixer amb el nom d'Esquerres pel Sí-Sí durant la campanya del 9-N de 2014. La formen partits com ara ERC, la CUP, els sectors sobiranistes d'ICV i EUiA, Procés Constituent, Nova Esquerra Catalana (NECat), les JERC, Poble Lliure, territorials d'Arran, el PSAN, o el BNG de Catalunya. També hi ha els sindicats SEPC, Intersindical-CSC, a més d'altres entitats i organitzacions com el Col·lectiu Drassanes, el CIEMEN i diverses assemblees sectorials de l'ANC.

També en formen part des de l'inici, i a títol individual, Lluís Rabell (ara ja president de CSQP), el diputat d'ERC a Madrid Joan Tardà, Toni Comín (ara conseller de Salut), Raül Romeva (actual conseller d'Exteriors), l'ara diputada de la CUP Gabriela Serra, o els exdiputats cupaires David Fernández, Isabel Vallet, Quim Arrufat, Antonio Baños, Josep Manel Busqueta, i Julià de Jodar.

També hi figuren el cantant Pau Llonch, Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, el dirigent d'EUiA i d'AExCat David Companyon, la senadora d'En Comú Podem Sara Vilà, Manel Delgado, l'advocat i tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens, o Elisenda Paluzie, entre molts d'altres.