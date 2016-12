Alemanya inunda Twitter de gats per no donar pistes als terroristes

| Cedida

La Policia de Berlín ha fet una crida als ciutadans alemanys perquè mantinguin la discreció, i ha publicat un concís missatge a Twitter amb la foto d'un gat i un 'hashtag' que anima a no fer comentaris. El compte oficial de la Policia de Berlín ha publicat un missatge a Twitter amb el 'hashtag' #AusGruenden, una expressió en alemany que equival a l'habitual "sense comentaris", acompanyat amb la imatge d'un gat i l'emblema de la Policia de la capital alemanya.

El missatge s'ha publicat entorn de les 12 hores i ha tingut múltiples respostes i redifusions. Aquest missatge a Twitter de la Policia recorda al que el novembre del 2015 va publicar la Policia belga per instar els ciutadans a guardar silenci sobre les seves operacions per no donar pistes als terroristes. Llavors els internautes van respondre a la Policia belga omplint Twitter amb fotos de felins.

Tots els tuits es poden seguir amb el mateix hashtag, #AusGruenden.