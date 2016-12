El TSJC haurà de buscar un tercer magistrat per poder jutjar Mas, Rigau i Ortega

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb l'actual conformació de la sala civil i penal, no pot formar el tribunal que enjudiciarà l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau pel 9N , per la qual cosa, una vegada fixada la data del judici, hauran de buscar un tercer magistrat. La llei preveu que siguin tres magistrats els que conformin el tribunal que enjudiciarà la causa, i que a més no hagin instruït o conegut la causa durant el període d'instrucció, segons consta en una providència recollida per Europa Press han informat fonts judicials.

Aquests requisits descarten quatre magistrats d'aquesta sala que han participat en la instrucció o a la sala d'apel·lacions i deixa només com a possibles membres del tribunal a qui serà el president de la sala, Jesús María Barrientos --president del TSJC--, i al magistrat Carlos Ramos. Hi ha altres dos magistrats que han deixat la sala en els últims mesos: Miguel Ángel Gimeno, actual director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), i Joan Manuel Abril, primer instructor de la causa.

La falta del tercer magistrat no endarrerirà el judici, sinó que, una vegada fixada la data per part del secretari judicial d'acord amb l'agenda del president de la sala, s'haurà de buscar un altre magistrat que cobreixi aquesta vacant i que no tingui assenyalaments aquell dia. Per trobar el tercer magistrat que enjudiciarà Mas caldrà recórrer, en un primer moment, a la borsa de substituts del TSJC, i si no, buscar entre els magistrats del TSJC de les sales social o contenciosa, segons recull l'article 199 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.