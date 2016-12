La CUP pressiona per crear la comissió del procés constituent abans de cap d'any

La CUP-Crida Constituent pressiona per crear la comissió de seguiment del procés constituent "en les properes setmanes" . Es tracta d'un dels acords entre els anticapitalistes i JxSí, per ara incomplert . Fonts cupaires han assegurat a El Món que esperen que aquest nou òrgan estigui creat "abans que acabi l'any", és a dir, després de la cimera d'aquest divendres sobre el referèndum, però abans del 31 de desembre.

El termini va concloure el 18 de novembre , un mes després que es publiquessin oficialment els acords presos al DPG, tal i com van denunciar els cupaires en L'Observatori del Procés . La CUP va crear aquesta pàgina web per fiscalitzar i alertar dels acords incomplerts, i evitar així un endarreriment dels terminis per tirar endavant el procés sobiranista.

Esquivar les traves de l'Estat

Els acords i les resolucions de la comissió del procés constituent han estat suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). De fet, fa cinc dies la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entrava a les portes del TSJC per declarar per haver permès el debat i la votació de les conclusions d'aquesta comissió d'estudi, la primera gran desobediència oberta al TC.

Fonts parlamentàries de la CUP han avançat a El Món que, per esquivar les traves de l'Estat espanyol, la comissió de seguiment del procés cosntituent podria dependre d'altres comissions parlamentàries, com ara la de Governació o la d'Exteriors. Així -sempre segons els cupaires-, la comissió de seguiment tindria més opcions de recorregut, a l'espera de la resposta de l'Estat.

| ACN

Si aquesta estratègia tirés endavant, la comissió de seguiment podria dependre de Governació, comissió que presideix el diputat de la CUP Joan Garriga Nana, amb el diputat de JxSí Sergi Sabrià (portaveu d'ERC) com a vicepresident. La secretaria és de Sonia Sierra (C's). La comissió de Governació agrada als cupaires, ja que en tenen la presidència, i tenen garantida la majoria independentista a la mesa -només Sierra és del bloc unionista-. També hi ha majoria en diputats (9 independentistes per 7 unionistes, a part dels 2 de CSQP).

La presidència d'Exteriors és de la diputada de JxSí Marta Pascal (PDECat), la vicepresidència és de Marina Bravo (C's), i la secretaria de la diputada de JxSí Magda Casamitjana (MES). Aquí també s'hi garanteix la majoria tant a la mesa com en diputats (8 independentistes, 7 unionistes i 2 diputats de CSQP).

Els cupaires tindrien via lliure per a incloure la comissió de seguiment del procés constituent en alguna d'aquestes dues altres comissions. Fonts de JxSí consultades per aquest diari han apuntat que fer-ho no seria "cap problema".

| Jordi Borràs

JxSí també confia en tancar l'acord

Des de JxSí no donen per fet que l'acord sigui abans que acabi el 2016, però també confien que es pugui enllestir "les properes setmanes". De fet, diversos diputats de la coalició independentista han afirmat que "hi ha total voluntat per a crear la comissió de seguiment", i han assegurat que "no hi haurà ni traves, ni tensió, ni polèmica". A JxSí "volem crear l'òrgan tant com ho vol la CUP", han conclòs.

Si es crea la comissió de seguiment del procés constituent abans que acabi l'any serà a última hora. Aquest dijous Lluís Llach, president de la comissió d'estudi, té prevista una reunió on la CUP podria tornar a plantejar la creació de l'òrgan de seguiment.

Al seu torn, la comissió d'Exteriors té guardades les dates del 28 de desembre i el 2 de gener, per si cal fer una reunió. Si no, la trobada ordinària tindria lloc el 9 de gener. Per últim, la comissió de Governació no té previst reunir-se de manera ordinària fins la tercera setmana de gener.