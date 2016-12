La crisi d’immigració a Roma. Els voluntaris diuen 'prou'

“Agafo un autobús fins a Ventimiglia (frontera amb França), em detenen i em porten de nou a Roma. És una roda, i no en sortiré mai” ens explica l’Osram, eritreu, 24 anys. Des de que va arribar a la capital italiana en un bus des de Reggio di Calabria (on havia arribar de l’illa de Lampedusa), la seva vida ha girat bàsicament entre dos llocs: L’estació de trens de Tiburtina (la segona més important de la capital) i un autocar direcció a la frontera entre el país transalpí i França, on les cinc vegades que ha intentat creuar, s’ha trobat amb un fort control policial que l’han enviat de nou a la città eterna. Com ell, casi 200 immigrants que arriben en autobús a l’estació cada dia, segons dades de la Croce Rossa Italiana. I una vegada allà, Què fan? Els últims dies havien trobat un refugi en un lloc proper a l’estació, amb l’ajuda de dos grups de voluntaris: la mateixa Croce Rossa i el Baobab, el major centre voluntari per a l’ajuda i supervivència dels immigrants. No obstant, el centre va quedar clausurat per la policia per ocupació il·legal i ara busquen, sense un lloc fix, tots aquells que han arribat a Roma en una situació irregular i no tenen una llar.

“Vam trobar un pàrquing sense utilitzar sota de Tiburtina. Allà vam poder donar un sostre a més de 150 eritreus que havien arribar a l’estació sense opció de poder buscar res més. Arriben amb els diners justos per poder creuar la frontera” ens explica un policia romà, que no ha volgut revelar el seu nom (ser policia i voluntari a Itàlia no està ben vist). Una vegada allà, van ser expulsats per la policia romana després de la denuncia d’un guàrdia de la ferrovia italiana, entitat a la qual pertany el pàrquing abandonat. Un a un, els nouvinguts van anar abandonant la que havia estat casa seva durant casi dues setmanes. Ara, sense un altre lloc on anar i refugiar-se del fred (per la nit s’arriba als 4 graus), esperen amb el suport de gent desinteressada a la zona sud de l’estació, on dos militars es miren l’escena, enviats per evitar problemes, sense cap altre intenció. “Els eritreus tenen por dels militars” ens explica Valentina, voluntària del Baobab. “Des dels 13 anys els recluten per a l’exèrcit, separant-los de les seves famílies. Una vegada aquí no volen ni sentir a parlar d’ells”. Ambdós observen de lluny el panorama, parlant acaloradament amb els responsables de la policia de Roma que també s’hi ha apropat per evitar qualsevol aldarull. El Baobab els hi reclama un sostre per a les properes nits per a tots ells, perquè volen evitar que dormin al ras. Però els procés és llarg i les autoritats romanes no estan disposats a cedir edificis públics que ara mateix estan sense funcionament. Els homes esperen asseguts en els bancs de pedra de l’estació. “Mai arriben dones o nens, abans de poder tenir relació amb nosaltres, son captats per les màfies de la capital, els hi prometen una fugida del país a canvi d’altres serveis”, ens explica la Valentina, que durant l’estiu va acollir a més de 3.000 immigrants en el centre, on els hi van donar facilitats per poder distreure’s, almenys uns dies, del drama viscut.

Segons fonts del ministeri de l’interior, fins a l’1 de novembre de 2016 havien arribat a les costes italianes fins a 158.206 persones, de països com Líbia, Somàlia o Eritrea, en el norest de l’Àfrica, dels quals 19.429 eren menors que van arribar sol, sense la companyia de cap familiar. Aquestes dades també mostren una gran crisi a Europa: de les 47.857 peticions d’asil demanades per part d’Itàlia per a la resta dels països de la Unió Europea, només s’han oficialitzat 1.392, el que significa que el país transalpí encara manté entre les seves fronteres un nombre significativament més alt del que s’hauria d’esperar a final d’any. “Hem d’explicar, a més, que tots els que arriben d’Eritrea, un tant per cent molt alt, no tenen el títol de ‘refugiats’, perquè no escapen de cap guerra ‘oficial’ per als estaments europeus, ho fan d’una prohibitiva dictadura. Per a ells, la situació és més insegura” afirma el policia voluntari del Baobab. Més de 3.000 morts fins a l’1 de novembre segons la Organització Internacional per a les Migracions en les costes properes a Itàlia, marquen una xifra mancada d’esperança per a la política europea que, malgrat tot, veu com arriben a través del país transalpí i de Grècia més de 350.000 persones, que han creuat a països com França, creant el col·lapse en la frontera del mateix amb el Regne Unit (el 25 d’octubre es va desallotjar el campament d’immigrants de Calais).