Un simulacre de neu posa a prova les autopistes de Catalunya i Aragó

Un total de 62 màquines llevaneus, 118 tones de sal i 14.750 litres de salmorra van servir per organitzar el simulacre de vialitat hivernal fet a l'AP-2, l'AP-7 Nord La Jonquera-Barcelona i l'AP-7 Sud Barcelona-Tarragona. La prova, que va mobilitzar fins a 131 persones, va consistir en l'activació d'un protocol intern d'actuació davant l'avís d'una situació meteorològica de perill.

El Centre d'Operacions i Seguretat Vial de Granollers, òrgan encarregat de monitoritzar el trànsit d'aquesta xarxa les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, va activar l'alerta de nevades simulada.

Com va funcionar el simulacre?

Durant l'actuació cada unitat llevaneus va realitzar el seu propi circuit, algunes màquines van actuar només al tronc de l’autopista i d’altres en el tronc de la via, a més dels enllaços, Truck Parks i les àrees de servei. En el simulacre es va comprovar el funcionament de les comunicacions i les màquines involucrades via GPS, telefonia, emissora de ràdio, i des del Centre d’Operacions i Seguretat Vial de Granollers. Abertis realitza aquesta prova un cop a l’any amb l’objectiu de comprovar els temps de resposta davant una situació de perill i l’operativa d’activació del protocol.

Els simulacres permeten detectar possibles errades en el funcionament de la maquinària, els recorreguts de les màquines llevaneus i dels equips tècnics i humans. Les primeres conclusions permeten valorar de manera positiva els resultats i el desenvolupament del simulacre, que va servir per avaluar els actuals procediments d’actuació i per millorar la seguretat del tram i la circulació per l’autopista a l’hivern.

Per fer front a aquestes situacions, la companyia Autopistas (filial d'Abertis a Espanya) disposa d’una àmplia flota de vehicles de vialitat hivernal equipats amb pales llevaneus. Els equips es mobilitzen preventivament estenent fundents a la via per evitar la formació de gel o retiren la neu quan comença a quallar sobre l’asfalt.

Set consells per conduir sobre la neu:

1. Abans de sortir, provar les cadenes per comprovar que el muntatge es pot dur a terme sense dificultat.

2. Augmentar la distància de seguretat entre vehicles, amb una distància de dos cotxes respecte al vehicle de davant.

3. Per frenar, reduir la marxa i deixar anar molt lentament el pedal de l'accelerador.

4. Seguir el traçat de les roderes d'altres vehicles per seguir el recorregut de la carretera.

5. Conduir a velocitat reduïda i amb suavitat, sense moviments bruscos i utilitzant marxes llargues.

6. Revisar que el desgast dels pneumàtics no sigui inferior a 3 mm per així garantir la seguretat i adherència.

7. Utilitzar els llums d'encreuament i, si és necessari, els llums antiboira.

Si trobem gel:

1. Rebaixar la velocitat, sobretot en ponts i zones amb ombra on és més fàcil trobar gel i mantenir la distància de seguretat i no apropar-se a la part interior dels revolts.

2. Conduir amb la marxa més llarga possible i amb la direcció recta.

3. En cas que el vehicle derrapi, girar el volant en sentit contrari suaument fins que el cotxe es col·loqui bé, sense fer girs bruscos.

4. Els pneumàtics d'hivern són els més adequats per aquestes situacions i garanteixen les prestacions que necessita el vehicle.

5. Pel que fa al vehicle és necessari revisar el funcionament de la bateria abans de començar el viatge i comprovar alguns elements com la calefacció o la lluneta tèrmica. Utilitzar anticongelant en el radiador i en el dipòsit dels eixugaparabrises és una altra de les recomanacions a tenir en compte.