Azkarraga: "Amb ETA actuant la política penitenciària no era tan inflexible ni venjativa com ara"

Joseba Azkarraga (Salvatierra, 1950) va ser conseller de Justícia, Treball i Seguretat Social del govern basc entre els anys 2001 i 2009. Va ser membre del PNB i diputat i senador pels jeltzales, fins que es va produir l'escissió que va donar lloc a Eusko Alkartasuna (EA), formació de la qual va ser-ne secretari general entre el 2007 i el 2009. Des del 2014 exerceix com a portaveu de Sare, una plataforma ciutadana en favor dels drets dels presos bascos, fugits i deportats. En aquesta entrevista amb 'El Món', Azkarraga considera que l'actual situació dels presos és "molt preocupant" i demana el final de l'allunyament: "El 95% dels presos bascos estan a una distància mitjana de 800 quilòmetres de distància dels seus domicilis, per a visites de 40 minuts. Això és una política penitenciària de caràcter venjatiu", assegura.

Durant la meva etapa vam intentar diverses coses, no només la transferència de la gestió de les presons, sinó que fins i tot es va obrir un processament contra mi per aprovar un decret d’ajudes econòmiques perquè els familiars dels presos poguessin fer-ne ús per poder viatjar a centenars de quilòmetres per veure’ls, com a conseqüència de la dispersió dels presos i el cost econòmic que suposava per les seves famílies anar-los a visitar. Quan jo abandono el govern, em substitueix el partit socialista i això es va acabar. I, desgraciadament, quan torna el PNB, no ho restableixen.

Pitjor de la que estaven quan ETA no havia decidit abandonar la violència. En aquests cinc anys la situació ha anat empitjorant, per una aplicació més inflexible de la legislació penitenciària i sobretot per indicis que no hi haurà canvis, per les declaracions del nou ministre de l’Interior espanyol. Sí és cert que actualment hi ha menys presos dels que hi havia fa cinc anys, però els que han sortit ho han fet per compliment de la condemna, no perquè hi hagi hagut cap tipus de benefici penitenciari. La situació és molt negativa, molt preocupant.

I actualment, es fa prou?

Nosaltres no volem entrar en confrontació amb les institucions i el govern basc, però sí que instem a què el govern i els partits polítics bascos tinguin a la seva agenda acords també sobre els presos. No pot ser un tema de desacords continuats quan en la base tots han manifestat que estan d’acord, excepte el PP. Tots estan d’acord en que cal acabar amb la política d’allunyament, quasi tots estan d’acord en que els presos greument malalts han de ser posats en llibertat atenuada als seus domicilis, però no acaben de plasmar aquest acord en cap tipus d’iniciativa legislativa que possibiliti una obligatorietat al govern espanyol per complir-la. Jo crec que es pot fer més, però el govern basc no és el nostre enemic. Potser no estem d’acord amb ells en tot, però hi ha coses en les quals coincidim.

Què proposa Sare al govern espanyol en relació als presos?

El tema fonamental és la derogació de la llei orgànica 7/2003, que és el paraigua sobre el que estan basades totes les vulneracions de drets. És una llei que planteja una excepcionalitat en el cas del col·lectiu de presos bascos. Sense aquesta llei, més d’un terç dels presos estarien actualment en llibertat. Després reclamem també la fi de l’allunyament. Cal distingir, a més, entre allunyament i dispersió. Dispersos poden estar en les quatre presons basques que hi ha. El plantejament no és acabar amb la dispersió, sinó amb la política d’allunyament. El 95% dels presos bascos estan a una distància mitjana de 800 quilòmetres de distància dels seus domicilis (més 800 de tornada), per a visites de 40 minuts. Aquesta és una política penitenciària de caràcter venjatiu. Cal acabar amb això, que, a més, no afecta al pres sinó als familiars, que són els que han de viatjar.

I els presos greument malalts?

Sí, també demanem la seva llibertat o llibertat atenuada. Actualment n’hi ha deu, i cada vegada n’hi haurà més i el problema serà més gran. La pregunta que ens hem de fer és què passará quan mori un d’aquests presos a la presó? De qui serà la responsabilitat? Jo ja sé de qui ho serà. I, finalment, hi ha el no còmput de penes. Hi ha 8 presos que haurien d’estar en llibertat des de fa dos anys perquè han complert la pena. Són presos que van ser detinguts a França, que van complir una part de la condemna a França, però quan es produeix l’extradició a presons espanyoles no es té en compte el temps que van estar a la presó a França i tornen a posar el comptador a zero. Però ens trobem amb una actitud de la justícia espanyola massa polititzada.

| Jordi Borràs

De fet, el nou ministre de l’Interior ha dit que mantindrà la mateixa política penitenciària...

Sí, el govern espanyol està còmode amb aquesta situació. Saben que la decisió que ha pres ETA no té marxa enrere, i que la violència ha acabat, i llavors diuen que per quin motiu cal que, fins i tot, compleixin la seva pròpia llei. Ells pensen que aquest acompliment de la llei es pot entendre en sectors molt conservadors espanyols com una cessió. Prefereixen continuar així, vulnerant drets. Però, curiosament, el mateix dia que el ministre d’Interior va fer aquestes declaracions, el president de Colòmbia, premi Nobel de la Pau, diu que a ningú no fa mal posar fi a l’allunyament dels presos bascos. Els qui tenen experiència en què és una negociació davant d’un problema de violència, diuen als espanyols que ja n’hi ha prou.

Potser el govern espanyol espera algun gest més d’ETA?

Si aquest fos el plantejament, el que hauria de fer el govern espanyol és dir que per acabar amb la política d’allunyament, per exemple, exigeixen a l’altra part alguna cosa. Però que diguin què han de fer. El que no val és que se’ls digui als presos que reconeguin el dany causat, i quan ho fan (al desembre de 2013) després se’ls exigeix que demanin perdó. I quan hi ha una manifestació de sentiment per tot el que va passar, potser no amb la paraula perdó, se’ls demana que reconeguin que el que van fer va estar malament. I fins on arriba la petició d’exigències simplement per complir la llei?

I el desarmament pot tenir alguna cosa a veure?

ETA no té cap interlocutor per poder desarmar-se. A l’octubre de 2011 ja va convidar el govern espanyol a començar un procés desarmament, però verificat i segellat, com s’ha fet en altres països com Irlanda, Sudàfrica, Colòmbia, etc. I el govern espanyol ha dit que no vol saber-ne res. És una situació molt complicada. Amb ETA actuant la política penitenciària no era tan inflexible ni venjativa com ho és amb una ETA desapareguda.

Un altre govern a Espanya creu que facilitaria les coses?

Sí. Ara hi ha unes majories diferents al Congrés, amb la suma de partits com Podemos, el PSOE o d’altres minoritaris, però fins que es posin d’acord en presentar una iniciativa conjunta per exigir al govern un canvi de la política penitenciària, segurament passi molt de temps. No està a la seva agenda com un element prioritari, i això ens preocupa. Mentre no arribin a un acord per exigir un canvi al govern, hi ha molta gent que pateix i que veu els seus drets vulnerats.

El conflicte no estarà resolt del tot fins que no estigui solucionat el tema dels presos?

Fins que les conseqüències del conflicte no estiguin resoltes és difícil poder parlar d’un escenari de convivència entre tots els ciutadans, i d’unir els ponts trencats durant tots els anys de violència. Hi ha víctimes de moltes violències, d’ETA, de l’extrema dreta, del terrorisme d’Estat. En qualsevol conflicte d’aquestes característiques sempre hi ha hagut un acord previ amb el govern per veure quina formulació s’aplica als presos per anar acabant amb aquesta situació. Aquí és diferent. Mentre no se solucioni el problema dels presos difícilment podrem parlar d’una societat que avança cap a la convivència, sempre hi haurà un problema que cal tancar bé, perquè si no es fa, hi ha el perill que es torni a obrir.

| Jordi Borràs

I vostè com valora, en relació a aquest tema, el pacte entre el PNB i el PSE?

Hi ha un petit avanç en el cas del PSE quan parla d’arribar a un acord mitjançant una proposició no de llei per exigir a Madrid la fi de la política d’allunyament. Però si hi hagués hagut una voluntat real d’obligar a Madrid, hauria d’haver estat una proposició de llei, perquè la no de llei és una proposta política que no obliga al govern, en canvi la proposició de llei és una proposta que si s’aprova al Congrés és d’obligat compliment per part del govern espanyol. Crec que encara estan a temps de fer aquest canvi, i que la iniciativa sigui d’obligat compliment perquè sinó estarem al davant simplement d’un brindis al sol.

Què opina de la judicialització del procés català que està duent a terme el govern espanyol?

Hi ha una politització clara de la justícia, i això no és mai bo. És el mateix que ens passa a nosaltres amb el tema dels presos. Si la justícia actua a les ordres d’un govern, deixa de ser una justícia imparcial i fins i tot democràtica.

Fa unes setmanes Carme Forcadell va haver d’anar a declarar al TSJC...

Mai no es pot condemnar judicialment el debat polític de les idees. Si s’impedeix el debat en la casa de la paraula, com és un Parlament, per a què serveix el Parlament? Està absolutament fora de lloc tot el que està passant. En qualsevol país normal i democràtic no tindria cap sentit. Riurien molt si algú plantegés que en el Parlament no es poguessin debatre assumptes polítics. Diferent és el fet de procedir contra resolucions del Parlament, però que es procedeixi contra el debat de les idees no té cap justificació.