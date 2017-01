Un dels temes punters del 2017 serà l’autoconsum d’energia, però, saps exactament en què consisteix?

L’autoconsum d’energia es defineix, segons la Llei 24/2013 de 26 de desembre del Sector Elèctric, com “el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació connectades a l’interior d’una xarxa real d’un consumidor, o mitjançant una línia directa d’energia elèctrica associada a un consumidor”. És a dir, és el fenomen que descriu quan els individus, famílies, empreses…produeixen electricitat per al consum propi.

Des d’octubre de 2015, el Reial Decret 900/2015, que regula les condicions administratives tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, estableix que els costos del sistema elèctric han de ser finançats de forma solidària per tots els consumidors connectats al sistema.

Això vol dir que qualsevol usuari de la modalitat d’autoconsum, igual que els consumidors d’energia convencionals, estan obligats a contribuïr als costos i serveis del sistema sempre que la seva instal·lació de generació o consum estigui total o parcialment connectada al sistema elèctric.

Els costos que han de pagar els auto-consumidors, tot i que a priori pugui semblar incongruents, responen segons els experts a dos motius bàsics: per una banda, garantitzen el subministrament energètic en cas que la seva instal·lació no funcionés correctament; i per l’altra, aquests costos també cobreixen els costos derivats de les polítiques energètiques i que s’inclouen actualment a la factura de tots els residents a Espanya. Aquests desembossaments fan el sistema més solidari. Hem de pensar que si les instal·lacions d’autogeneració no participessin en el finançament dels costos fixos del sistema, aquests repercutirien en la resta d’usuaris i elevarien la factura elèctrica dels consumidors convencionals, per la qual cosa s’acabaria perjudicant a les famílies amb menys ingressos que, per una banda, no poden optar a un sistema d’autogeneració, però en canvi si es veuen obligats a pagar els costos de tot el sistema a través de la tarifa.

Els avantatges i inconvenients

L’autoconsum energètic comporta un menor cost energètic per al auto-consumidor i també una menor dependència del sistema. Així mateix, per a la xarxa de distribució suposa una reducció de la demanda punta i una disminució de les pèrdues de la xarxa. No obstant això, segons els experts, instal·lar un auto-generador té més avantatges per l’estalvi de determinats costos fixos associats a la tarifa que per ser una alternativa que proporcioni realment un rendiment energètic millor.

Per la seva banda, els excedents de generació que no s’auto-consumeixen circulen per la xarxa de forma simultània. Un fet que no té gaire sentit, segons els experts, atès que Espanya és un país amb una sobrecapacitat de generació elèctrica instal·lada i l’autoconsum generaria que la xarxa d’una zona es saturés i fos necessari reforçar-la, amb la conseqüent inversió i costos.

Per tot això, els experts conclouen que l’autoconsum és una tendència que guanyarà protagonisme en el futur pel paper primordial que prendran les energies renovables, però també apunten a la necessitat que es desenvolupi d’una forma ordenada i sensata a fi que el beneficis que aporta no penalitzi a altres, que els acabarien subvencionant. I això pot ocórrer si els auto-consumidors no contribueixen en la seva totalitat a pagar el cost fix que té associat estar connectat a la xarxa elèctrica.